Padova, dopo lo sgombero il Gramigna “invade” il centro

Il Centro Popolare Occupato Gramigna di Padova, dopo lo sgombero dell’ex stabilimento di caffè Vescovi in via Vicenza, ha organizzato un corteo per domani, sabato 12 ottobre, a partire dalle 15. I manifestanti partiranno dal locale sgomberato e attraversando Corso Milano giungeranno nelle piazze in centro.

«La chiusura del CPO Gramigna si pone nell’ormai consolidato clima di repressione che si vive nel paese. Dall’Asilo di Torino in avanti, è chiara la volontà di cancellare ogni esperienza di lotta – scrivono gli organizzatori del corteo su facebook -. In questa stessa città abbiamo visto solo negli ultimi mesi ben tre sgomberi; in aggiunta a questo, si attacca a testa bassa il diritto alla casa, accusando i compagni del comitato di lotta per la casa di associazione a delinquere, precedente gravissimo che vuole minare la legittimità e le rivendicazioni di queste lotte. Rispondiamo uniti – conclude la nota – contro i padroni della città».

(Immagine di repertorio)