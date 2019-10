Pfas, Cgil Vicenza e Filctem: «Parte civile contro Miteni in caso di processo»

Condividi

I sindacati Cgil Vicenza e provincia e Filctem hanno annunciato l’intenzione di costituirsi parte civile contro la Miteni di Trissino in caso di processo sul caso Pfas in Veneto. Il prossimo 11 novembre il gup del tribunale di Vicenza Roberto Venditti ha fissato l’udienza preliminare nella quale dovrà accogliere o meno la richiesta della procura di rinvio a giudizio di una decina di imputati accusati di avvelenamento di acque e di sostanze alimentari. Come riporta Il Giornale di Vicenza di oggi l’udienza doveva svolgersi il 21 ottobre ma è slittata a causa dell’astensione dei penalisti.