«Ho una grave malattia», ma il prof sempre assente stava benissimo

Per giustificare le sue assenze avrebbe inventato di soffrire una patologia molto grave con tanto di certificati medici inviati all’istituto dove avrebbe dovuto insegnare. Ma sarebbe stato tutto falso ed è stato smascherato dalla guardia di finanza di Reggio Calabria. A finire nei guai un insegnante 36enne che era stato assunto con contratto a tempo determinato in una scuola superiore di Lonigo (Vicenza) ma da ottobre 2018 a giugno 2019 non si era mai presentato.

Nei confronti dell’uomo, accusato di truffa aggravata ai danni dello Stato e di false attestazioni e certificazioni, è scattato un sequestro preventivo d’urgenza.

