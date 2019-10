Turista sfortunata a Venezia: mette male il piede sulla gondola e… [VIDEO]

Condividi

Bagno fuori stagione per una sfortunata turista in visita a Venezia. Nel video pubblicato dalla pagina Facebook Venezia non è disneyland si vede la signora mentre prova a passare da una gondola ad un’altra. La povera malcapitata però, prende male le misure o forse semplicemente non riesce a mantenere l’equilibrio e finisce direttamente in acqua tra le risate generali di chi ha assistito alla scena. Niente paura, lei sta bene: è stata prontamente “ripescata” dal gondoliere.