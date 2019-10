Vi lamentate del traffico in città? Guardate cosa succede a Cortina

Condividi

Prima di lamentarvi del traffico che incontrate in città, guardate cosa accade a Cortina. A pubblicare le foto su Facebook è il sindaco Gianpietro Ghedina che scrive: «Un po’ di traffico oggi in paese. La bellezza del fuori stagione: la transumanza».

Ricordiamo che Regole d’Ampezzo, antico ente per la salvaguardia dei boschi e dei pascoli, organizza ogni anno ad ottobre una festa dell’alpeggio in occasione della transumanza, ovvero il rientro del bestiame nelle stalle alla fine dal pascolo estivo in alta montagna. Quest’anno si terrà sabato 12 ottobre nel piazzale dell’Autostazione a Cortina d’Ampezzo a partire dalle 9.30.

Si potranno conoscere da vicino le mucche, i cavalli, gli asini, le pecore e le capre, ma anche acquistare i prodotti a km zero, come formaggi, burro, yogurt, speck e ortaggi di stagione nel mercatino. Alle ore 11.00 si potrà assistere alla tradizionale benedizione dei mezzi agricoli. Ai bambini viene offerta una merenda a base di brazolà, tipica focaccia delle grandi occasioni, yogurt e bevande (anche prodotti per celiaci) e potranno divertirsi con i giochi o cavalcando i pony. A pranzo si potranno gustare piatti tipici presso il tendone allestito per l’occasione dai Sestieri d’Ampezzo: salsiccia, polenta e i dolcissimi waffeln.