Arzignano, due minorenni denunciati per rapina

Condividi

Linkedin email

Due ragazzi, di 17 e 16 anni, di Arzignano, Vicenza, sono stati denunciati e segnalati alla procura dai carabinieri per la rapina in un negozio di Arzignano, in via Trento, avvenuta qualche giorno fa. I due giovani sono entrati nell’alimentari tabacchi di Mario Lovato, 76 anni, minacciandolo e costringendolo a sdraiarsi dietro il bancone per rubare 15 euro dal registratore di cassa. Gli stessi, qualche giorno prima, insieme ad altri due ragazzi, avevano già molestato il titolare del negozio rubandogli alcuni pacchetti di sigarette. L’intervento dei carabinieri, grazie alle segnalazioni della vittima, ha consentito di individuare e identificare i due minorenni autori della rapina. Dei fatti è stata immediatamente informata la procura della Repubblica del tribunale per i minorenni di Venezia, che valuterà le misure da adottare.

Multe per 50mila euro ai locali

I carabinieri della compagnia di Valdagno, con la stazione di Arzignano, i Nas di Padova e il nucleo ispettorato del lavoro di Venezia durante una serie di controlli sulla sicurezza dei locali e il contrasto al degrado nel centro storico di Arzignano hanno rilevato irregolarità in tre bar per una somma complessiva di multe di circa 50mila euro. In due locali del centro il Nas di Padova ha sanzionato i titolari per 11mila euro per mancanza di documentazione relativa alla tracciabilità degli alimenti e per assenza della documentazione sanitaria. Inoltre il nucleo ispettorato del lavoro ha individuato un dipendente in “nero”, che cercava di sottrarsi al controllo: per questo è scattata una multa di 7.800 euro. Accertate anche violazioni di natura penale, per le quali è previsto l’arresto o l’ammenda, per 9.516 euro di multa, relative in particolare alla materia antinfortunistica/antincendio nel primo locale, e per 18mila euro nel secondo per violazioni alle norme sulla sicurezza, tra cui assenza documento valutazione rischi, porta di emergenza bloccata, mancanza piano di evacuazione. Infine in entrambi i bar del centro la mancanza degli strumenti per l’accertamento del tasso alcolimetrico dei clienti ha fatto scattare una ulteriore sanzione di 3mila 200 euro. In un locale nelle vicinanze del centro inoltre sono stati controllati alcuni clienti, cinque sono risultati pregiudicati, uno in stato di ebrezza è stato multato per ubriachezza molesta. Il bar rischia la chiusura perchè considerato pericoloso per la sicurezza pubblica.