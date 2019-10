Autovelox in tangenziale nord a Verona: prima notte da record di multe

Condividi

Centinaia di multe in tangenziale nord a Verona per l’alta velocità. Il nuovo autovelox, installato tra San Massimo e Santa Lucia, ha iniziato a sanzionare dalla mezzanotte di venerdì 11 ottobre: nelle prime 12 ore di controlli sono stati 366 i verbali per eccesso di velocità. Un vero record. Di questi sono stati 28 gli automobilisti che superavano i 100 chilometri orari. La massima velocità raggiunta appartiene a chi ha percorso questo tratto di bretella ai 127 km/h. Caso comunque non isolato, altri hanno toccato i 123 e 121 chilometri orari. Il primo automobilista ad essere sanzionato percorreva, su una Dacia Duster, il tratto di Tangenziale Nord ai 102 all’ora un minuto dopo la mezzanotte. Dati che confermano la pericolosità della tangenziale nord, in cui anche dove il limite è fissato in 70 km/h le auto sfrecciano a oltre 100. Le violazioni sulla velocità, tra l’altro, oltre alla sanzione pecuniaria, prevedono anche la decurtazione dei punti patente. I verbali saranno notificati rapidamente già nel corso della prossima settimana, proprio per evitare che chi percorre regolarmente l’arteria possa incorrere in altre sanzioni.