Anziana scivola sul greto del torrente, ferite gravi

Un’escursionista di Villorba, Treviso, E.G. di 63 anni, si è ferita in modo grave scivolando sul greto del torrente della Grotta Azzurra a Borgo Valbelluna, Belluno. La centrale del 118 è stata allertata dal marito della donna. Una squadra del soccorso alpino di Belluno ha quindi raggiunto la 63enne, probabile frattura del femore, e le ha prestato la prima assistenza, mentre sopraggiungeva l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, che ha sbarcato con un verricello di 40 metri equipe medica e tecnico di elisoccorso. Stabilizzata e imbarellata, la donna è stata spostata in uno spiazzo preventivamente aperto dai soccorritori per facilitare le operazioni di recupero ed è quindi stata trasportata all’ospedale di Belluno.

(ph Soccorso Alpino e Speleologico Veneto)