Luci puntate sulla serie C: duello a distanza tra Padova e Vicenza

Condividi

Linkedin email

Nell’attesa di Italia-Grecia, sfida che si gioca stasera sabato alle 20.45 all’Olimpico per le qualificazioni agli Europei 2020, si fermano i campionato di serie A e B. E quindi fari puntati sulla nona giornata del campionato di Lega Pro, che si prende la copertina nel week-end calcistico insieme agli azzurri, che per la verità stasera sfoggeranno un’inedita maglia verde. Il primo a scendere in campo, in contemporanea alla nazionale di Mancini, sarà proprio il Padova capolista del girone B che alle 20.45 all’Euganeo affronterà il Ravenna, vittorioso sette giorni fa a Trieste: per la formazione di Sullo finora una marcia di sette vittorie e un pareggio ma il tecnico non è ancora soddisfatto. «Se vogliamo il raccolto come si deve bisogna continuare a seminare: stiamo ancora zappando» ha detto alla conferenza stampa pregara allo stadio. Domani domenica invece alle 15 in campo la Virtus Vecomp Verona di mister Gigi Fresco contro la Vis Pesaro: veronesi che dopo il ko con il Vicenza si sono rifatti subito vincendo a Rimini e conquistando così la terza vittoria nelle ultime quattro partite. Alle 17.30 il L.R. Vicenza secondo in classifica, a quattro punti dal Padova, fa visita al Piacenza, sfida blasonata tra biancorossi, e mister Di Carlo, alla vigilia del match, ha confessato che stasera tra Padova e l’Italia di Mancini seguirà l’undici di Sullo che viaggia in vetta alla classifica. «Sono stati bravi a Padova a ricostruire il centrocampo vittorioso già alla Pro Vercelli» ha detto il tecnico vicentino. La sfida per il ruolo di protagonista è già lanciata, in attesa dello scontro diretto ad inizio novembre. A chiudere la giornata di campionato, alle 17.30 al Menti l’Arzignano Valchiampo di mister Colombo ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato: affronterà il Modena del vicentino Mauro Zironelli.

(ph Calcio Padova fb)