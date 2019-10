Manifestazione pro curdi, Vicenza ai Vicentini accusa Rucco

Condividi

«L’associazione civica Vicenza ai Vicentini si rivolge al sindaco ed in particolare, per competenza, all’assessore dottoressa Maino, per conoscere quali reali attività vengono svolte all’interno dello spazio comunale , peraltro appena riconcesso dopo bando non poco discusso, sito in via Rossi 198».

Inizia così una nota dell’associazione legata all’estrema destra vicentina a proposito della manifestazione avvenuta ieri sera, venerdì, davanti alla Ederle, da parte di alcuni attivisti, parte dei quali legati alla realtà del Bocciodromo. Nella nota, la vernice rossa viene considerata segno distintivo dell’appartenenza politica dei manifestanti.

«Considerato che il bando di concorso si fondava tra l’altro per una NON appartenenza politica dei gestori (nonostante fosse chiara ed universalmente nota la posizione tenuta durante gli ultimi cinque anni del precendente bando), ma soprattutto basato sulla normativa alle lettere D – I – L – T dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, nei quali punti, in sintesi, si chiede una forma educativa, culturale e sportiva, oltre che attività post scolastiche, quale esempio possa essere questo e quale formazione possa dare il Bocciodromo Vicenza – si legge – Vicenza ai Vicentini chiede una forte presa di posizione da parte di tutta l’amministrazione, e considerato che ancora deve essere firmata la concessione dei predetti spazi, l’annullamento di quanto concesso».

(Ph Globalproject)