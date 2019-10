Meteo Veneto: buongiorno con la nebbia

Condividi

Poco o parzialmente nuvoloso: tutta la regione sarà interessata da passaggi di nuvolosità medio-alta, soprattutto nella seconda parte della giornata; inoltre in pianura e in qualche fondovalle nelle ore più fredde si avranno anche nubi basse con foschie/nebbie specie sulle zone pianeggianti .

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Le minime e in quota anche le massime in aumento; altrove massime stazionarie.

Venti. In quota deboli o temporaneamente moderati da sud-ovest; altrove deboli variabili.

Mare. Poco mosso.