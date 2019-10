Pfas, Arpav si difende dalle accuse: «Noi a scoprire Miteni»

Condividi

«Da alcuni mesi vengono saltuariamente riproposte, da taluni mezzi di informazione, notizie che esprimono una valutazione critica sull’operato di ARPAV, risalente a diversi anni fa, in merito alla contaminazione da PFAS in una vasta area delle province di Vicenza, Verona e Padova nonché, in particolare, nei confronti dell’azienda individuata come fonte della contaminazione».

L’agenzia regionale ha diffuso una nota sul suo sito per ribattere a quanto sostenuto da alcuni articoli:

«Le critiche si basano su alcuni passaggi dell’annotazione di polizia giudiziaria dei NOE di Treviso del luglio 2018, conclusiva delle indagini del procedimento penale 1943/16, svolte su delega della Procura di Vicenza e realizzate anche con il contributo e la collaborazione di ARPAV – prosegue la nota – Le indagini del procedimento in questione, si sono peraltro concluse lo scorso gennaio e vedono attualmente dieci indagati, a vario titolo, per reati connessi all’ambiente. Ad oggi, nessun procedimento penale risulta essere stato avviato a carico di personale ARPAV» sottolineano.

«Come è noto, è stata proprio l’Agenzia ad individuare la principale fonte di contaminazione da PFAS nell’area di cui trattasi, nell’ambito delle proprie attività di controllo e monitoraggio – si conclude –

Si precisa altresì che ARPAV ha sempre collaborato attivamente con tutte le Autorità preposte, mettendo in atto ogni attività tecnico scientifica per contrastare gli effetti dannosi dell’inquinamento e al fine di accertare i fatti».