Si schianta contro un albero: ragazzo gravissimo

Condividi

Linkedin email

Alle 4 e 30, di sabato, i Vigili del fuoco sono intervenuti lungo la statale 516 al Km 25 in località Correzzola di Piove di Sacco per un’auto finita contro un platano dopo la perdita di controllo del conducente, rimasto ferito.

I pompieri accorsi dal locale distaccamento, utilizzando cesoie e divaricatori idraulici, hanno estratto il giovane. Il ferito è stato preso in cura dal personale del suem, che l’ha stabilizzato per poi trasferirlo in ospedale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate all’alba.