Si oppone ai controlli: due carabinieri in ospedale

I carabinieri di San Bonifacio, Verona, hanno arrestato per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale un cittadino italiano di 23 anni, di origini sudamericane, abitante in provincia, celibe, disoccupato, pregiudicato. Durante un normale controllo all’interno dei locali della stazione ferroviaria stamattina, sabato, i militari si sono avvicinati all’uomo chiedendogli di fornire i propri documenti. Considerati i suoi precedenti e l’atteggiamento insofferente e nervoso, i militari hanno deciso di procedere ad un controllo più approfondito, invitando il giovane a seguirli in caserma. A quel punto il giovane ha prima tentato la fuga, che i carabinieri gli hanno impedito, e poi si è opposto spintonando violentemente i militari e sferrando loro gomitate prima di essere immobilizzato. Entrambi i carabinieri, a causa della colluttazione, hanno riportato contusioni agli arti e sono stati costretti a ricorrere alle cure mediche al pronto soccorso di San Bonifacio. Per uno di loro la prognosi di guarigione è di 20 giorni. Il 23enne è stato quindi arrestato e immediatamente processato con rito direttissimo in Tribunale a Verona. Per lui condanna ad un anno di reclusione, pena sospesa, e obbligo di presentazione ai carabinieri di San Bonifacio per 2 giorni a settimana.