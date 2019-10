Veneto in piazza per Rojava. Tefferugli alla Ederle di Vicenza

Condividi

Un centinaio di manifestanti, che presidiavano in solidarietà ai curdi e al Rojava davanti alla caserma Ederle a Vicenza, si sono avvicinati all’installazione militare statunitense e hanno lanciato vernice rossa contro l’ingresso principale della base, «simboleggiante il sangue che sta venendo versato al confine turco siriano con la complicità di Trump e gli Stati Uniti che hanno dato il via libera all offensiva di Erdogan» si legge in una nota. Nel corso dell’azione, ieri sera, venerdì, ci sono stati tafferugli con la polizia in tenuta antisommossa.

Sempre ieri, si sono tenuti presidi a Schio, nel Vicentino, e a Verona, mentre oggi, sabato, alle 11, manifestazione davanti alla Prefettura di Padova, promossa da Coalizione Civica a sostegno del popolo curdo attaccato dalla Turchia in Siria.

(Ph Globaproject.info)