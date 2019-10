Veneto Banca, l’indagine riparte da Treviso

Condividi

Le inchieste di Potenza e Verbania azzerate per incompetenza territoriale: l’iter giudiziario su Veneto Banca deve ripartire da Treviso. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dell’ex direttore generale Vincenzo Consoli, ha stabilito che la Procura competente per le indagini sia quella di Treviso, capoluogo della Marca dove aveva sede l’istituto di Montebelluna. Così i faldoni per truffa ai danni dei risparmiatori dovranno tornare al giudice del Trevigiano, dove si ritiene che i presunti reati siano stati commessi.

L’udienza preliminare non è ancora stata fissata ma questo spostamento di competenze territoriali rischia di allungare ulteriormente i tempi, perchè fa ricominciare l’indagine di Potenza (chiusasi con la richiesta di rinvio a giudizio per Consoli e un’altra quarantina di persone per truffa aggravata e continuata ai danni dei clienti di Banca Apulia, istituto controllato da Veneto Banca), e probabilmente fermerà anche quella di Verbania. Il pm Massimo De Bortoli, che a Treviso sta coordinando tutte le indagini in corso sulla crisi dell’ex popolare, si troverà presto sul tavolo le carte.

Intanto la perizia disposta dal tribunale conferma che al momento della liquidazione Veneto Banca era insolvente perché le passività erano superiori al valore del patrimonio. Il 25 giugno 2017, giorno della sua messa in liquidazione, ammontavano infatti a più di 900 milioni di euro. Il tribunale fallimentare di Treviso ha perciò accolto l’istanza di insolvenza, secondo la quale l’istituto era già nelle condizioni di non poter pagare i creditori prima della cessione a Intesa San Paolo.

