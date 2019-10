Vescovo di Vittorio Veneto ai parroci: «C’è religione nelle sagre?»

Condividi

Quanto spazio ci sia per la spiritualità nelle sagre in diocesi. Il vescovo di Vittorio Veneto, Treviso, Corrado Pizziolo ha indirizzato un questionario, con 10 domande, ai sacerdoti delle 162 parrocchie della diocesi per capire se le sagre abbiano qualche legame diretto con la comunità cristiana, se ci siano delle collaborazioni e se possa esserci una presenza più importante anche per gli aspetti spirituali e religiosi, oltre alla programmazione che di solito offre eventi sportivi, musica, pranzi e cene e comunque specialità gastronomiche. Come riportato dai quotidiani locali, il vescovo ha richiamato alla religiosità e ai valori della chiesa. Sottolineando l’importanza di queste iniziative per la socializzazioni delle comunità del territorio, e riconoscendo l’impegno dei volontari, il questionario voluto dal vescovo ha lo scopo di avere un quadro della situazione sagre per proporre poi, in base ai risultati, attenzione anche agli aspetti culturali e religiosi, come visite guidate alle chiese e la valorizzazione della messa dedicata solitamente al patrono nel programma dei festeggiamenti.

(ph You Tube Tenda tv fotogramma)