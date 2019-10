Condividi

Da poco prima delle 20, i vigili del fuoco sono impegnati per la ricerca di una bambina di 10 anni scomparsa nei pressi della propria abitazione in via Tovari a Zugliano. Sul posto la squadra dei pompieri del distaccamento di Schio e personale del comando di Vicenza con l’unità di comando locale e operatori TAS (topografia applicata al soccorso). Alle ricerche stanno partecipando volontari della protezione civile.

AGGIORNAMENTO: La bimba sarebbe stata ritrovata in tarda serata.