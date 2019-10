Sembra sdraiata sugli scogli ma è morta

Condividi

Sembrava fosse sdraiata sugli scogli ma, visto che si stava avvicinando il tramonto e la temperatura era in calo, un passante si è insospettito e l’ha chiamata. Quando non ha ricevuto risposta ha chiamato i soccorsi ma per Maria Grazia Boldini, 63 anni, residente a Noale, non c’era più nulla da fare. E’ avvenuto ieri pomeriggio, sabato, alle 18, sugli scogli di Ca’ di Valle, a Cavallino Treporti, Venezia.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la donna era arrivata in riva al mare e, mentre passeggiava, sarebbe fatalmente scivolata, battendo la testa. Sono state escluse altre ipotesi, tra cui l’aggressione violenta.

(Ph Googlemaps)