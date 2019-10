L’oroscopo della settimana (14-20 ottobre): Gemelli, serve più dialogo

Condividi

Linkedin email

♈-ARIETE

RICONSIDERANDO…

Il percorso della Luna, nei Gradi Zodiacali che ti riguardano all’inizio della settimana, propone larghe intese dal punto di vista affettivo-sentimentale e anche il fatto che saprà consigliarti di dar poco retta alla gelosia… Marte e Sole contrapposti, cioè 2 sui tre pianeti dominatori del Segno, e un terzo un tantino severo (stiamo parlando di Plutone nel Capricorno) determinano una fase nella quale ci sono molte cose da riconsiderare. Anche l’amore?

♉-TORO

CALMA E PRUDENZA…

Società, patti, accordi e situazioni nelle quali spartisci il tuo potere sono un tantino tese? Per lo meno questo afferma Urano posizionato nella Prima Decade del Segno e un tantino turbato dalla opposizione netta di Venere. La quale proprio ora sta passando nel contrapposto Scorpione, facendo compagnia al dinamico Mercurio. Il rischio di fraintendimenti e di conflitti potrebbe esser reale, quindi calma e prudenza nel discutere.

♊-GEMELLI

INTENSIFICA IL DIALOGO

Ora che Marte e il Sole di passaggio nel Segno amico della Bilancia proteggono le tue intenzioni amorose, è l’eros a balzare in primo piano. L’attrattiva a due potenzierà la coesione che la passione sa dare all’amore, in un accordo gioioso e maliziosetto. Il dialogo resta comunque indispensabile per una corrente di comprensione di solida tenuta e, contraddicendo totalmente un Giove contrario e poco ciarliero, sarà tua cura intensificarlo.

♋-CANCRO

PUNTUALIZZA INNOVANDO!

Secondo le stelle questa è una fase nella quale si potrà rivelare importante puntualizzare meglio le proprie energie e sarà gioco-forza poter focalizzare con sicurezza il modo di realizzarle pienamente. Parecchie situazioni celesti si schierano dalla tua parte dandoti creatività innovativa e concreta, appunto come vogliono Nettuno pescino e l’accoppiata vincente di Venere e Mercurio posizionati ora nello Scorpione. Brio in netta ripresa.

♌-LEONE

VITALI I VALORI DI FUOCO

Bene con Giove e, all’inizio di questa settimana, bene anche con la posizione lunare dato che l’Astro Notturno debutterà nel Segno amico dell’Ariete. La settimana a te si presenta come un periodo produttivo e assai attivo, baciato in fronte dalla Dea Bendata della fortuna e aiutata da una sottile intuizione. I valori di Fuoco sono vitali e attivi, capaci di darti una bella energia e una determinazione che ti farà far bella figura in ogni campo.

♍-VERGINE

NOVITA’ MIGLIORATIVE

Nel lavoro ci sono interessanti novità all’orizzonte: proposte e coinvolgimenti in progetti arditi e prestigiosi, di carattere migliorativo rispetto alle tue attuali condizioni saranno di stret-tissima attualità. Anche sotto il profilo delle prossime entrate finanziarie. Ottime le relazioni sociali del momento, che potrebbero trasformarsi in belle amicizie, solidali e complici e sta diventando davvero ottimo è il rapporto con la persona amata.

♎- BILANCIA

AMORE AL CALOR BIANCO…

Attualmente sei oltremodo deciso, determinato e molto sicura di te: il potenziamento che il passaggio in contemporanea di Sole e Marte nei Gradi Zodiacali che ti competono ti metterà davvero il turbo. Saprai prendere decisioni importanti che però devi far rispettare anche al team di colleghi e collaboratori un tantino recalcitranti. L’amore avrà dei risvolti passionali al calor bianco e la pura attrattiva con chi ti piace è da considerarsi allo zenit.

♏-SCORPIONE

FRENESIA DI ASPETTI CELESTI

La settimana per te si presenta movimentatissima con probabili viaggi, con numerosi spostamenti, cambiamenti di sede, di casa, di disposizione del mobili e pure, forse, di location lavorativa. Mercurio, ora nel Segno, si metterà in contatto con Saturno, con Nettuno e pure con Plutone, mentre Venere, posizionata nella Prima Decade è in urto con Urano ma recupera con un sestile a Saturno. Ti succederà di tutto e di più, e in parecchie direzioni…

♐-SAGITTARIO

FIDATI DELLA LUNA

Anche se ottime occasioni praticamente ti rincorrono per tirarti per la giacca, tu saggiamente non esporti troppo. Tieni presente che è vero che Giove è ancora nel tuo Segno, ma è anche vero che le tensioni che lo contrappongono a Nettuno sono ancora operative: allora aspettarsi risultati positivi in un tempo brevissimo è un azzardo… Fidati della Luna, poiché proprio ad inizio settimana ti darà i suggerimenti più giusti e indovinati.

♑-CAPRICORNO

E’ IL MOMENTO DI SCEGLIERE

La volontà di riuscita è senz’altro in pole position ma indubbiamente ora hai a che fare con circostanze un tantino ostiche e con scarsa collaborazione da parte delle stelle. Sarà poi la forza fisica a farti difetto, visto che si il Sole e sia Marte (importante perché è uno dei pianeti dominatori del tuo Segno) ti osteggiano e appesantiscono la quotidianità. Non è il momento di fare cose eccessivamente pesanti, ma di programmare e di scegliere…

♒-ACQUARIO

VITALITA’ A TUTTO TONDO

I valori d’Arie attualmente godono di una grande energia e sanno esprimersi con molta vigoria. Marte e Sole in Bilancia, in un altro Segno d’Aria come il tuo, sono i testimoni di una vitalità a tutto tondo e dell’ottimo uso che ne saprai accortamente fare. Ci sono all’orizzonte situazioni di promozione che saprai varare senza esitare, senza tergiversare e senza avere dubbi. Anche nei sentimenti avverti una sicurezza granitica: d’aver scelto bene.

♓-PESCI

MERCURIO TI DINAMIZZA

Con l’aiuto dello svelto e dinamico Mercurio, positivo con Venere dal Segno dello Scorpione, ora una ne fai e cento ne pensi. Mai come ora sembrerai avere il dono dell’ubiquità perché sarai operativa e attivissima in parecchi dei settori che t’appassionano. Uno dei campi nei quali sarai più propositivo è senz’altro quello dell’amore, argomento che sarà frizzante, malizioso ed esuberante, capace di darti caldi doni della gioia come non mai.

A cura di Susy Grossi consulente astrologico

(Ph. Shutterstock)