Poiana si ribella alla manifestazione e fugge sul tetto

Una poiana scappa al proprio addestratore e si rifugia su un tetto a oltre 10 metri di altezza a recuperare il rapace ci hanno pensato i vigili del fuoco, intervenuti con l’autoscala in via Roma a Thiene. Il rapace era presente con il proprio falconiere alla manifestazione “Mercato Rinascimentale Europeo”, che si svolge in centro storico con la rievocazione in costume d’epoca delle arti e dei mestieri dell’epoca, quando è volato via rintanandosi in alto su un tetto di un palazzo.

Nonostante i molteplici richiami dell’addestratore, il rapace non si è mai mosso. I pompieri volontari del locale distaccamento intervenuti per primi, costatato l’altezza e la posizione del volatile, hanno richiesto l’autoscala. Due operatori saliti in alto, hanno recuperato il bellissimo esemplare di “poiana di Harris” riconsegnandolo al proprietario.