Prete gay celebra messa, il vescovo: «Una farsa»

Non si è fatta attendere la dura reazione del vescovo di Verona Giuseppe Zenti, alla cerimonia religiosa celebrata la settimana scorsa dall’ex prete Giuliano Costalunga. Come si ricorderà, Costalunga nel 2017 fece scandalo fuggendo alle Canarie con il suo segretario per sposarlo.

«È stato dimesso dallo stato laicale ma si è anche autoscomunicato aderendo a una realtà religiosa scismatica. Non può celebrare un’eucarestia ma, al limite, una farsa dell’Eucarestia» ha scritto Zenti su Verona Fedele, a proposito di quanto avvenuto in una sala di Villa de Winckels, dimora storica di Tregnago, ora adibita a ristorante, dove, nell’occasione si erano radunati i fedeli della cosiddetta Chiesa vetero-cattolica.