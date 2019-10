Malore mentre è a caccia, morto l’imprenditore Calligaro

Condividi

Confindustria Belluno Dolomiti esprime cordoglio per la tragica scomparsa di Remigio Calligaro, colto da malore nella tarda mattinata di oggi sulle Marmarole.

“Calligaro”, ricorda la presidente Lorraine Berton, “è stato imprenditore dell’occhiale, per almeno due decenni, con la sua Optital a Lozzo e presidente della Piccola Industria dal 2004 al 2006. Tutti in Associazione lo ricordiamo come un uomo buono, gentile, ma soprattutto un profondo conoscitore del suo territorio”.

“Ha rappresentato al meglio il cuore dell’occhialeria cadorina e bellunese, conosceva bene le dinamiche del comparto, i problemi e le aspettative delle aziende”. “Esprimo quindi le mie condoglianze alla famiglia e ai suoi conoscenti”, conclude Berton.

