Tifone Hagibis: almeno 20 vittime, 140 feriti e milioni evacuati

Il tifone Hagibis ha provocato il caos in vaste aree del Giappone causando la morte di almeno 19 persone, sono oltre una dozzina i dispersi. Più di 140 persone sono rimaste ferite.

Piogge record hanno inondato fiumi e innescato frane secondo quanto riportato dai media locali. Il tifone ha causato un totale di 48 frane in 12 prefetture, ha detto il governo. Sono in corso operazioni di

salvataggio in molte parti del Paese colpite da frane e inondazioni diffuse.

Il diciannovesimo tifone abbattutosi quest’anno sul Giappone “ha portato un disastro in regioni estremamente vaste”, ha detto il portavoce del governo Yoshihide Suga. 4,4, ha aggiunto Suga, affermando che il governo “sta facendo del suo meglio” per impegnarsi in operazioni di ricerca e salvataggio.

Durante la notte, a oltre 4,4 milioni di persone è stato ordinato di evacuare le loro case nel Giappone orientale e nord-orientale, 910mila dei quali nella città di Kawasaki dove la tempesta ha portato forti

piogge e forti venti, inondando le aree residenziali. A Tokyo, circa 80mila residenti hanno trascorso la notte in rifugi di emergenza nel timore di inondazioni massicce.