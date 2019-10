Del Piero apre un ristorante. E il nome non poteva essere più azzeccato

Condividi

Linkedin email

Numero 10 sul campo e N.10 in cucina. Sarà proprio questo il nome del ristorante che Alessandro Del Piero ha inaugurato a Milano in via Monte Grappa il 10 ottobre (un caso che abbia scelto proprio questa data?). Il locale entrerà a pieno regime nei prossimi giorni ma non si tratta della prima volta di Pinturicchio nel mondo della ristorazione: l’ex stella del calcio possiede anche un locale a Los Angeles aperto nell’aprile 2018.

A N.10 si punterà sull’italianità e sul life sharing, ovvero a qualsiasi ora sarà possibili mangiare un piatto preparato dallo chef Corrado Michelazzo o una pizza dall’impasto speciale e bere un cocktail o una bollicina. Ogni 10 del mese inoltre si terranno eventi speciali.

(ph: Instagram @alessandrodelpiero)