Autonomia, Boccia: «Ereditato propaganda, non eravamo a buon punto»

Condividi

Linkedin email

«Sto accelerando sull’autonomia. E’ vero che nella nota aggiunta al Def abbiamo ipotizzato un ddl per il 2020, ma nel confronto con le Regioni proporremo di bruciare le tappe». Lo ha detto il ministro per gli Affari Regionali e le autonomie, Francesco Boccia dopo l’incontro con il sindaco di Milano Giuseppe Sala a Palazzo Marino. «Non escludo – prosegue – di dover aspettare i tempi del ddl. Dipende da come prosegue il confronto con le altre Regioni. In un mese al massimo va completato il lavoro istruttorio sul nuovo impianto . La legge quadro serve a dare certezze a chi necessita di sviluppo. Io sono pronto con la Legge Quadro entro fine anno e, se il Parlamento ci darà via libera, sono convinto che entro fine anno saremo in grado di presentare questo schema al Paese. La Legge Quadro farà sì che chi sarà indietro possa avere certezza di un intervento automatico dello Stato. Qualsiasi intesa istituzionale garantirà gli ultimi. Non vogliamo che si sostituisca i difetti del centralismo statale con i limiti del centralismo regionale».

«Tutto passerà dal Parlamento, anche la legge quadro – specifica Boccia -. Le intese le si firma in due e le approva il Parlamento. Qualsiasi accordo tra Governo e Regioni deve passare dal voto del parlamento, nel nostro impianto non esistono scorciatoie che portano il Parlamento fuori dal gioco. Abbiamo ereditato tanta propaganda e abbiamo tirato fuori alcune proposte unilaterali, alcune legittime ma lontane dal diventare realtà. Non avremmo buttato via il lavoro fatto. Non ho smontato io la proposta sula scuola della regione Lombardia ma lo ha fatto l’ex ministro Marco Bussetti. Io ho trasmesso a tutti i presidenti delle Regioni, tutto quello che ho trovato – conclude il ministro -. Così nessuno può fare propaganda sull’autonomia. Non eravamo a buon punto, eravamo a un punto e quel punto è agli atti. Ci sono i protocolli Repubblica. Io non diffonderò quella documentazione. Ce li hanno i presidenti delle Regioni e possono tirarli fuori quando vogliono. Io voglio parlare di futuro, facendo cose per bene».

Fonte: Adnkronos

(ph: imagoeconomica)