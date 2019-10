Belluno, spunta cartello “Svendo. Anche a stranieri”. Ed è subito polemica

Sulla recinzione di una villa nel Bellunese è comparso un cartello che riporta la seguente scritta: “Svendo anche a stranieri“. La frase ha particolarmente colpito una ragazza del posto che ha fotografato lo striscione e ha denunciato il fatto sulla pagina Facebook Sentinelli di Milano.

«Torno a casa a Belluno poche volte l’anno – scrive Elena – e devo ammettere, con grande malessere, che negli ultimi anni quando faccio ritorno nella mia terra nativa mi sento circondata sempre più fortemente da ideologie di estrema destra, diffidenza per “il diverso”, aggressività verso “lo straniero”. Poche ore fa sono andata a fare una passeggiata in un paese adiacente a quello dove abitano mia made e mio padre, c’era un evento che non volevamo mancare: la sagra delle mele. È stato lì che ho preso visione del cartello di cui vi allego la fotografia. C’è scritto “Svendo. Anche a stranieri”. “Anche”. Io non mi riconosco in un’umanità che senza scrupoli appende uno striscione del genere fuori dalla porta di casa, non voglio neppure fare finta di niente, quella congiunzione è usata in maniera subdola, come a voler dire “pensate che la venderei pure agli stranieri”, sottintende che il sostantivo “straniero” vada a braccetto con aggettivi negativi, quindi è come se ci fosse scritto “anche agli sporchi stranieri” o “anche a quegli straccioni degli stranieri” oppure “la svendo a tal punto che la potrebbe comprare persino uno straniero”. Vorrei poter essere in grado di chiedere scusa a quegli extracomunitari che passando per le vie del paese hanno dovuto incontrare questa scritta infelice. Mi vergogno di dover vedere questo basso livello di umanità nella mia città. Provo a immaginare quanto possa far male dover subire questo. Dove nasciamo non dipende dalla nostra volontà. È solo questione di fortuna o sfortuna. Perché inquinare gli altri col nostro pregiudizio?».