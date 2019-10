“Perché parlavo da solo”: Bonolis arriva in Veneto

Condividi

Linkedin email

Si sta già parlando molto dell’autobiografia “Perché parlavo da solo” dello showman Paolo Bonolis, in cui il conduttore televisivo romano parla della sua vita privata e racconta particolari curiosi come il flirt di Freddy Mercury nei suoi confronti negli anni ’80 a Londra.

Il 15 dicembre Bonolis sarà in Veneto per presentare personalmente il libro della Rizzoli, che tra l’altro con le vendite andrà a sostenere Onlus Ce.R.S. e il progetto @adotta_un_angelo, alla Libreria Moderna di corso S. Trentin, 106 a San Donà di Piave (Venezia). L’appuntamento ad ingresso libero fino a esaurimento posti sarà a partire dalle 17:0.

Riflessioni ad alta voce diventate appunti scritti, quelli che ora aprono i diciotto capitoli di “Perché parlavo da solo”, il libro in cui Paolo Bonolis svela per la prima volta il suo mondo oltre lo schermo. Un diario intimo e ironico alla ricerca del senso della vita in cui Bonolis si interroga sul mondo, sulla felicità, sulla televisione, sullo stupore, sull’amore e la famiglia, sulla tecnologia che non rispetta i ritmi della biologia, sullo sport che è passione e su Roma. (t.d.b.)

(Ph. Facebook – Paolo Bonolis)