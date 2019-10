Contratti lavoro, Anpit: «Come investire sul dipendente con tranquillità»

Condividi

Una delle componenti negative presenti in questa società decadente è la ricerca di soluzioni politiche, economiche ed anche morali, estranee ad un’analisi preventiva sui problemi esistenti. Ciò è particolarmente evidente nel Sistema Contrattuale prevalente che, da parte datoriale ha una pluralità di Confederazioni (Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Confapi ed una miriade d’altri), mentre da parte sindacale sono presenti le Organizzazioni che aderiscono alle Confederazioni della CGIL, della CISL e della UIL.

Il “sistema” contrattuale che ne è scaturito ha, ormai, più di 70 anni di stratificazioni, con inevitabili incoerenze, che originano contenzioso legale, soluzioni estemporanee poi “calcificate” nel testo contrattuale, impossibilità di adeguamento alle norme europee in tema d’inquadramento professionale. Tale situazione, determina l’incapacità strutturale di risolvere i problemi attuali, rendendo così inevitabile la soluzione d’ignorarli. Mentre abbiamo azioni sindacali a difesa del territorio, dei diritti civili e dell’immigrazione, quindi in ambiti squisitamente politici, mancano analisi e soluzioni estese che abbiano per oggetto il tema del lavoro.

Negli ultimi 10 anni il manifatturiero italiano, comprensivo dell’edilizia, ha perso 1,5 milioni di posti di lavoro. Il problema è tanto serio che le Confederazioni sia Datoriali che Sindacali maggiormente rappresentative hanno, almeno di fatto, concordemente deciso d’ignorarlo. Non mi riferisco alle passerelle inconcludenti “delle giornate di studio” ma alle risposte proprie delle parti sociali che sono quelle contrattuali. Così, come nulla fosse avvenuto, il sistema contrattuale vigente, nella sua espressione detta comparativamente più rappresentativa, continua in scelte anacronistiche, un tempo giustificate da quella crescita continua che c’è stata per oltre 50 anni, ma che ora è stabilmente assente.

Tale “sistema”, tra l’altro, non tiene conto dell’impressionante mutazione formativa dei giovani, che ha visto la sparizione di fatto delle scuole professionali, la stupida riduzione degli Istituti Tecnici, Commerciali ed Agrari a generici Licei, l’orientamento degli studenti verso lauree di cultura generale che, nel migliore dei casi, affinano il loro potenziale ma li presentano al lavoro vergini (di nozioni specifiche), obbligandoli sulla soglia dei trent’anni ai rapporti d’apprendistato, purtroppo, anch’essi, non sempre realmente formativi. È semplice accusare i Datori di fare ciò per vocazione all’ingiusto profitto, esimendosi così dall’esaminare le reali cause del problema.

In realtà, mentre le aziende devono assumersi l’onere di colmare il vuoto delle competenze tecniche e professionali scolastiche, non esiste un meccanismo di stabilizzazione dei “rapporti di lavoro ad alto investimento formativo”, invece presente negli Stati Uniti. Così, nell’esperienza comune, l’azienda forma il giovane, sostenendone gli alti costi relativi, ed il giovane formato potrà “vendere” la sua esperienza ad altra azienda, spesso concorrente di quella che su di lui ha investito tante risorse. La conseguenza è che la formazione aziendale non decolla, i tempi di formazione si dilatano e si premiano i giovani lavoratori furbi a scapito degli onesti.

Per rimedio a tale situazione, tra la Confederazione Datoriale ANPIT e la Confederazione Sindacale CISAL è nato un sistema contrattuale, alternativo a quello “storico” della Triplice Sindacale, che pone alla base di ogni scelta contrattuale una preventiva analisi dei problemi presenti, originando così soluzioni contrattuali che li risolvano o, almeno, li attenuino. A titolo d’esempio, nei Contratti Nazionali Collettivi ANPIT-CISAL, vi sono numerose norme specifiche che favoriscono la seria formazione del Personale e gli sviluppi interni delle carriere. Nel Titolo “Formazione e Aggiornamento” il CCNL per il settore “Metalmeccanico, Installazione d’Impianti e Odontotecnico” del 14 maggio 2019, si prevede che i costi del corso di formazione concordato tra le Parti, siano contrattualmente imputabili al Dipendente, con abbattimento rateale mensile virtuale (cioè senza effettiva trattenuta) da una decorrenza predeterminata. Così facendo, l’Azienda potrà investire con tranquillità sul Lavoratore perché i soldi spesi nella sua formazione si risolveranno in una clausola economica di stabilità del rapporto di lavoro. Con certificazione della Commissione Contrattuale Bilaterale sarà anche possibile certificare e valorizzare percorsi interni di formazione, con serie prospettive di arricchimento professionale per il Lavoratore e delle risorse residenti in Azienda.

Altro problema è la ricerca di personale qualificato, che diventa critica in caso di sviluppo dell’attività. Infatti, la rigidità di alcune interpretazioni dell’articolo 2103 del CC (inerente alle mansioni del lavoratore) e la carente previsione della maggioranza dei Contratti Collettivi, sconsiglia l’azienda di tentare gli sviluppi interni delle carriere, perché fonti di contenzioso (in qual momento il Lavoratore può dirsi che abbia “acquisito” le mansioni superiori?). Per questo le Aziende vivono di sottrazioni reciproche di professionalità, talvolta solo presunte, ignorando la verifica e lo sviluppo di potenziali risorse interne. Viceversa, i Contratti Collettivi ANPIT/CISAL prevedono il Titolo “Mobilità Verticale“, che fissa regole certe e reciproche garanzie al fine di favorire le risorse interne all’azienda, con reciproco beneficio per le Parti. Quelli esposti sono solo due dei molti esempi possibili che evidenziano come i Contratti Collettivi di Lavoro sottoscritti da ANPIT con la Confederazione Sindacale CISAL, prevedano scelte contrattuali che sono soluzioni concrete ai problemi aziendali oggi esistenti.

Franco Ravazzolo

Presidente ANPIT Veneto

*protected email*

(ph: shutterstock)