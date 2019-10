Felice Maniero youtuber: ora si dà ai tutorial

Condividi

Felice Maniero torna sul web con un nuovo video dopo l’annuncio di qualche mese fa di una start up con nuovi brevetti contro le microplastiche contenute nell’acqua. Il filmato è un tutorial per assemblare un depuratore d’acqua domestico. L’occorrente è il seguente: 2 filtri GAC Carbon, 1 filtro ultrafiltrazione e dei raccordi.

«Tramite l’acqua potabile di rubinetto e l’acqua “minerale” in bottiglia, assumiamo dosi allarmanti di microplastiche – spiega Maniero -. In questo video vi spiegherò come depurare l’acqua della vostra abitazione ed avere un sistema ottimale a basso costo che potete in pochi minuti costruire da soli».

Faccia D’Angelo, che attualmente vive a Brescia, non è nuovo ad iniziative imprenditoriali bizzarre: nel campo, ricordiamo quella delle “casette dell’acqua”, con la Anyacquae, che fallì nel giro di pochi anni.