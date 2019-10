Fiera del Libro a Francoforte, Veneto presente con Comisso

Condividi

Linkedin email

Dal 16 al 20 ottobre 2019 si tiene a Francoforte la Fiera Internazionale del Libro, appuntamento che coinvolge il mondo editoriale internazionale, con decine di migliaia di visitatori da tutto il mondo. La Regione del Veneto sarà presente per un appuntamento di grandissimo rilievo per l’economia editoriale, un’occasione di incontro, confronto e scambio tra Editori e una vetrina di tutto rispetto per le loro produzioni. Presso lo spazio regionale saranno presenti 17 editori veneti che hanno aderito all’iniziativa. La Regione del Veneto presenterà giovedì 17 ottobre un interessante incontro dedicato allo scrittore Giovanni Comisso, del quale quest’anno ricorrono i 50 anni dalla morte.

L’iniziativa si terrà alle ore 16:00 presso il “Punto Italia” della Fiera con la presentazione di “Tutto il mondo in un metro quadro” recital tratto da “Le mie stagioni” di Giovanni Comisso. Brani scelti e narrazione a cura di Isabella Panfido, letture Luca Zanetti, violoncello Massimo Racanelli. Una panoramica della storia d’Italia e d’Europa tra le due guerre del Novecento: Fiume, Parigi, Mosca, De Pisis, D’Annunzio, Saba, fascismo, leggi razziali, resistenza, ma anche paesaggi rurali, bellezza panica della natura e dei corpi. Interventi: Regione del Veneto, Premio Comisso con Associazione Amici di Giovanni Comisso, Istituto Italiano di Cultura a Berlino.

(Ph. Frankfurter Buchmesse)