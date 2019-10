Ivana Spagna choc: «Vedo e parlo con i morti»

Condividi

Linkedin email

Rivelazioni choc di Ivana Spagna, ospite ieri sera a “Live – Non è la D’Urso”. La cantante nata a Valeggio sul Mincio ha raccontato di vedere e parlare con i morti. Alcune delle sue esperienze paranormali sono avvenute nella sua stanza da letto. «C’era una donna inginocchiata che scriveva, l’ho vista perché la mia gatta ha iniziato a miagolare, aveva pantaloni marroni e una maglia rosa. Somigliava a Giuditta Passa. Dopo alcuni anni ho cambiato lato del letto e nemmeno il tempo di addormentarmi che vedo un uomo vestito di scuro con la barbetta: Giulio Ricordi, al quale apparteneva questa casa».

Molti gli scettici in studio ma Spagna sottolinea: «Non voglio convincere nessuno di questo, oltretutto è quasi un anno che sto prendendo pastiglie per dormire. Un po’ mi spiace non avere più questi incontri. Non è stato un sogno, io queste persone le ho viste. Ho avuto contatti in sogno con i miei genitori, che mi hanno detto cose poi avveratesi. Oramai questa cosa fa un pochino parte della mia vita».