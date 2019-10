Crocifisso e acqua santa: le “Jesus sneaker” da 3 mila dollari vanno a ruba

Condividi

Un crocifisso intrecciato ai lacci, lo stemma del Vaticano, sul fianco è riportata una citazione evangelica “Matteo 14:25” e l’acqua santa nella suola per «camminare sulle acqua del fiume Giordano». Sono queste le caratteristiche della “Jesus Snaker“, la scarpa ricavata dal modello classico della Nike Air Max 97 bianca dal costo di 3000 euro andata letteralmente a ruba. Il modello chiamato MSCHF x INRI ha registrato il completo sold out in meno di 24 ore.

L’azienda nega qualsiasi coinvolgimento mentre prima del suo lancio Daniel Greenberg, direttore commerciale dell’agenzia Mschf Internet Studios che l’ha creata, ha dichiarato al New York Post: «Ci siamo chiesti: come sarebbe stata una collaborazione con Gesù Cristo, una delle persone più influenti della storia? Io sono ebreo e l’unica cosa che sapevo di Gesù è che ha camminato sull’acqua». Da qui l’idea di riempire la suola con 60 cc di acqua prelevata dal fiume Giordano e benedetta da un sacerdote, colorata di azzurro in modo da essere più visibile.