La Direzione Sanitaria dell’Azienda Ulss 2 comunica che un 48enne è stato ricoverato in Rianimazione all’Ospedale di Castelfranco per meningite meningococcica. L’uomo era arrivato in guardia medica sabato sera disorientato con cefalea intensa, febbre alta e petecchie.

Nonostante la prognosi sia riservata, il quadro clinico è in miglioramento. Il dipartimento di prevenzione di Asolo ha già contattato familiari e colleghi di lavoro del 48enne per l’avvio della profilassi.