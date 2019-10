Migranti, UNHCR: «Da gennaio 80 mila in Europa via Mediterraneo»

Condividi

Linkedin email

Secondo l’ultima edizione del rapporto dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati UNHCR “Viaggi Disperati“, da gennaio a settembre 2019 circa 80800 persone sono arrivate in Europa lungo le rotte del Mediterraneo – cifra in calo rispetto alle 102700 persone del 2018. Di coloro che sono arrivati, oltre un quarto erano minori, molti senza genitori. «Questi bambini sono fuggiti da conflitti, hanno perso i propri familiari, mancano da casa da mesi, perfino anni, e alcuni di loro hanno subito abusi orribili durante il viaggio, ma le loro sofferenze non terminano una volta giunti alla frontiera -, ha spiegato Pascale Moreau, Direttrice del Bureau per l’Europa dell’UNHCR.

La maggioranza degli arrivi di tutta la regione del Mediterraneo è approdata in Grecia – più che in Spagna, Italia, Malta, e Cipro insieme. Il rapporto UNHCR esorta gli Stati europei a porre fine alla pratica della detenzione per i minori, assumendo tutori o assistenti sociali formati e assicurare che minori rifugiati e migranti possano

ricevere un’istruzione.

(Fonte: Adnkronos)