Castello di Monselice invaso da vampiri e streghe: tutta colpa di Sky e Hbo

Il castello di Monselice è stato scelto ancora una volta come location principale per “A Discovery of Witches”, la serie televisiva prodotta da una società inglese per Sky e Hbo. Le riprese, come riporta il Mattino, sono previste dal 21 al 26 ottobre e questa volta, per la prima volta, saranno coinvolti anche i figuranti della Giostra della Rocca, la principale manifestazione della cittadina murata.

Tratta dai romanzi bestsellers di Deborah Harkness, parla delle vicende amorose tra la ricercatrice Diana Bishop e il vampiro Matthew Clairmont. Il tutto si svolge ad Oxford in un mondo dove streghe, vampiri e demoni vivono e lavorano invisibili tra gli umani.