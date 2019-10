“Pomo pero”, il trionfo del bio a Lusiana

Condividi

Compie 20 anni “Pomo pero”, festival bio che prende il nome dall’opera del grande scrittore vicentino Luigi Meneghello e che si tiene quest’anno dal 12 al 20 ottobre a Lusiana Conco (Vicenza). Spazio per la mostra di antiche varietà di mele, pere e prodotti della terra. Domenica 20 ci sarà anche il mercatino di prodotti tipici locali: mele e pere, carne secca e salumi di Lusiana, patate di Rotzo e di Lusiana, riso di Grumolo, miele di montagna, cosmetici e tisane alle erbe officinali, confetture, maroni e castagne, vini e oggetti di artigianato locale.

Spazio anche per artisti di strada, musica dal vivo e spettacolo itinerante “Pomo Pero: battaglia finale”, laboratori per bambini, mostra fotografica, antichi mestieri, dimostrazioni, convegno, musei aperti e “Buon Compleanno Pomo Pero”, festeggiamenti per il 20° anniversario.

Programma

Sabato 19 la passeggiata a piedi o in mountain bike tra i grandi alberi patriarchi di “pomi” e “peri”.

Domenica 20 musica dal vivo con Orion Sound, Sabrina e la sua fisarmonica, Sauro’s Band.

Menù, colazioni, merende e aperitivi a base di mele e pere presso i bar e ristoranti della zona, spremitura delle mele locali con degustazione del succo e maroni nostrani, lo stand MELE’nPERO e le sue famose frittelle di mele, la birra artigianale, il succo di mele e il cocktail Lusaanjito.

