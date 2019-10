Prosecco, gite e degustazioni sulle Colline Unesco

Condividi

Il 19 e 20 ottobre sarà un week end di grande rilievo per le colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene, insignite lo scorso luglio del Patrimonio dell’Umanità Unesco. Un fine settimana di festeggiamenti e iniziative all’insegna dell’orgoglio per il territorio e della sua promozione, pensato da Regione del Veneto e ATS per condividere il traguardo con tutti gli abitanti dei comuni coinvolti e i visitatori. «È un riconoscimento per il quale abbiamo lavorato dieci anni, che ci ha visto tutti impegnati in sede tecnica e politica per sostenere l’assoluta validità del nostro dossier davanti gli esperti di Icomos e i vertici Unesco – commenta il presidente del Veneto Luca Zaia -. Non si tratta di un trofeo da esibire, bensì del volano di un processo che dovremo gestire in modo virtuoso, consapevole e lungimirante, affinché l’unicità di queste nostre meravigliose colline diventi il motore di uno sviluppo culturale, turistico ed economico, nel quadro di una imprescindibile sostenibilità ambientale».

Il presidente Zaia chiuderà il convegno “Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene: prospettive per il territorio” che si terrà domenica a Pieve di Soligo per affrontare, insieme agli esperti e alle categorie coinvolte il tema del futuro del territorio alla luce del prestigioso riconoscimento Unesco.

Per i visitatori, appassionati e curiosi, inoltre, sono previste, sia sabato 19 sia domenica 20, le escursioni “A piedi tra le colline di Conegliano e Valdobbiadene” organizzate in collaborazione con UNPLI Treviso e Primavera del Prosecco Superiore. Per i turisti del gusto, poi, (già da giovedì 17 fino a domenica 20) è previsto il programma “A tavola con il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG”. Che, grazie a numerosi ristoranti del Conegliano Valdobbiadene aderenti all’iniziativa, consentirà di degustare, sia a pranzo sia a cena, il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG abbinato a un “piatto UNESCO” creato per l’occasione.

Programma

Convegno “Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene: prospettive per il territorio”.

Domenica 20 ottobre ore 10.00 – Teatro Careni, Pieve di Soligo (Treviso)

Interverranno, moderati da Luciano Ferraro, giornalista esperto di enologia, il Sindaco di Pieve di Soligo, Stefano Soldan, per i saluti iniziali, il dottor Franco Bernabè Presidente della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, Innocente Nardi, Presidente dell’Associazione temporanea di scopo, Pia Petrangeli Segretariato Generale – Servizio I Coordinamento- Ufficio UNESCO Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed Emilio Gatto – Direttore Generale dello Sviluppo Rurale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. L’incontro, inoltre, sarà arricchito dagli approfondimenti di Amerigo Restucci, Coordinatore Comitato Scientifico del sito UNESCO; Mauro Agnoletti – Coordinatore Dossier candidatura del sito UNESCO, Roberto Cerrato, Direttore Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato UNESCO; Vincenzo Tinè – Soprintendente per l’Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso. Chiuderà il Presidente Luca Zaia.

Passeggiate tra le colline di Conegliano e Valdobbiadene

Per partecipare, la prenotazione è obbligatoria (IAT Conegliano – 0438.21230. Maggiori informazioni: *protected email* ; www.primaveradelprosecco.it. Le escursioni sono gratuite e riservate ad un massimo di 25 partecipanti. Si consigliano abbigliamento e scarpe da trekking.

Tra Rive e Chiesette | Farra di Soligo

Sabato 19 ottobre, ore 9.30

Le Grotte del Caglieron | Fregona

Sabato 19 ottobre, ore 10.00

L’anello del Prosecco | Valdobbiadene

Sabato 19 ottobre, ore 14.00

Nei dintorni del Castello | Susegana

Sabato 19 ottobre, ore 14.30

Passeggiata tra i castagneti | Combai (Miane)

Domenica 20 ottobre, ore 9.30

Il Molinetto della Croda | Refrontolo

Domenica 20 ottobre, ore 14.30

Itinerari storico-culturali

Serravalle e i suoi luoghi storici | Vittorio Veneto

Sabato 19 ottobre, ore 10.00

La Confraternita dei Battuti | Conegliano

Sabato 19 sabato, partenza ore 15.00

L’Abbazia e il Borgo di Follina| Follina

Domenica 20 ottobre, ore 14.30

A tavola con il Conegliano Valdobbiadene prosecco superiore Docg

Ristoranti aderenti all’iniziativa

Enoteca Corte del Medà

Enoteca Ristorante Salis

Locanda Da Lino

Locanda Sandi

Osteria Borgoluce

Osteria Al Castelletto

Osteria Al Ponte

Osteria Al Portego Pasta Fresca

Osteria Prà de Boi

Osteria Dai Mazzeri

Osteria Da Romolet

Perenzin Latteria

Ristorante Ai Cadelach

Ristorante Al Larin da Bepo

Ristorante da Brun

Ristorante Baita alle Grotte

Ristorante Biss Badaliss

Ristorante Ca’ del Poggio

Ristorante Da Andreetta

Ristorante Da Gigetto

Ristorante Da Tullio

Ristorante Enrica Miron

Ristorante Hostaria Via Caprera

Ristorante La Corte

Trattoria Dalla Libera

Trattoria Dalla Marianna

