«Rucco porti a Vicenza l’adunata degli alpini nel 2022»

«Quella di Rucco non è più una giunta civica, ma politica». Marco Zocca, consigliere comunale vicentino di Forza Italia, accreditato ad un assessorato ma ancora in “lista d’attesa” dopo due rimpasti, fa i conti in tasca all’amministrazione che sostiene. Ma guarda con fiducia alle future opere per Vicenza, ponte di Debba e nuova Biblioteca Bertoliana in primis, che dovranno caratterizzare il mandato. «All’interno ci sono tre segretari di partito, Tosetto per Forza Italia, Celebron per la Lega e ora Ierardi Fratelli d’Italia, ed è estremamente anomalo. Chi ha incarichi di partito prioritari non ha mai un ruolo amministrativo. Segnale di debolezza? Assolutamente sì, di un sindaco soggiogato dalla forte presenza dei partiti che governano la città. Dal sindaco, essendo un civico, mi sarei aspettato una giunta più sganciata e con figure capaci di dare una svolta operativa dopo 10 anni di Variati. Due rimpasti in un anno e mezzo, e su deleghe importanti, è anche un segnale di poca esperienza, con scelte iniziali che hanno privilegiato nomi nuovi lasciando seduti sui banchi consiliari persone esperte».

Delusione dal partito

Già in giunta nei due mandati di Enrico Hüllweck (1998-2008), Zocca era dato appunto per papabile in quella di Francesco Rucco, uscita dalla vittoria elettorale dell’anno scorso. «Mi sarei aspettato dal mio partito una maggiore attenzione e valorizzazione alla mia figura, al mio passato e anche al mio risultato elettorale, nelle ultime tre elezioni sono stato il primo del partito e tra i più votati. Non ne faccio una colpa al sindaco, imputo poca attenzione e poco investimento sul sottoscritto da parte di Forza Italia. Non avrei nulla da dire sulla giunta se tra i banchi vedessi seduti persone amministrativamente di livello: Andrea Pellizzari, Valerio Sorrentino e il sottoscritto. Il sindaco mi aveva manifestato la volontà di trovarmi un posto perché mi riteneva persona necessaria. Il tutto non è successo perché da Forza Italia non c’è stato appoggio politico al mio passaggio. Questo mi dispiace molto e mi fa pensare sul mio partito». Nel senso di lasciarlo? «No, ho sempre combattuto e lottato all’interno, lo dimostra la mia storia passata. Però non sono in linea con alcune scelte, per esempio ritengo sia stato sbagliato cedere due assessorati fondamentali come bilancio e partecipate per passare a gestire le politiche sociali. E’ stata una scelta di Tosetto, tra l’altro non condivisa dal gruppo consiliare. Comunque farò il mio percorso. A fine mandato, giunta o meno, valuterò. Potrei anche tornare alla mia vita, io ho sempre fatto politica per passione».

Ponti di Debba e Bertoliana

Nonostante tutto, Zocca crede in Rucco&C: «Ho creduto in questo progetto nuovo sulla città, con un candidato nuovo. Da qui alla fine mi aspetto che il sindaco riesca a dare una svolta amministrativa, lui ha la mia collaborazione sugli aspetti prioritari legati a bilancio in primis e urbanistici, vedi il riordino delle aree che sono state lasciate andare, penso alla zona teatro, a via Torino, al Campo Federale. E poi vorremmo farci un piccolo regalo, ovvero riportare a Vicenza nel 2022, visto che l’ultima è stata nel 1991, l’adunata nazionale degli alpini nazionale. Da qui a fine mandato il sindaco avrà la capacità finanziaria di realizzare 2-3 opere importanti. Ne abbiamo ragionato insieme, due sono già individuate: i nuovi ponti di Debba e la biblioteca. Opere che possono trovare totale finanziamento e l’avvio del bando di gara entro fine mandato». A Vicenza però è tutto un proliferare di nuovi supermercati. «Dissi chiaramente all’inizio al sindaco che eravamo di fronte ad una stranezza quanto meno, ovvero per dieci anni Variati ha tenuto ferma la nascita dei supermercati, anche se gli accordi nascono con quell’amministrazione, e noi in tre mesi diamo avvio a tutti i procedimenti. E penso a viale della Pace, appena costruito, al Villaggio del Sole, a S. Felice, a S. Pio X area ex Barcaro, a Ponte Alto. Abbiamo ereditato un piano urbanistico che non aveva alcuna regolamentazione dal punto di vista commerciale. Il proliferare di supermercati si poteva fermare, bisognava avere il coraggio di attivarsi subito con una variante urbanistica che portasse ad un cambio di direzione. Non è stata fatta e non vedo la volontà di farla. E mi dispiace che chi siede in giunta si nasconda dietro alla responsabilità della precedente amministrazione. Anche perché supermercati e discount vanno inseriti in contesti a vocazione commerciale».

Parco della Pace e Corso Fogazzaro

E il Parco della Pace, eredità del decennio variatiano ancora sulla carta? «Qui il sindaco Rucco è stato bravo a gestire la situazione perché abbiamo ereditato un progetto con gara già avviata, tra l’altro un mese prima che scadesse il mandato di Variati. Non potevamo quindi rescindere per non perdere i milioni stanziati dallo Stato, sarebbe stato un danno alla collettività e quindi Rucco sta cercando alcuni miglioramenti, ovvero polo sportivo, per quella parte della città che è carente, e protezione civile, giocando sul fatto che le strutture, hangar e palazzina direzionale, ben si completano con queste attività. Tra l’altro in un sito che ha una collocazione abbastanza baricentrica per la città». Su Corso Fogazzaro, tema del giorno, Zocca è netto: «Per me dovrebbe essere pedonale. Anzi, io lavorerei sul portarci la gente. Una proposta potrebbe essere estendere il mercato del giovedì anche qui, come è stato fatto per San Lorenzo. Avere le bancarelle in corso Fogazzaro avvicinerebbe le persone a questa zona».