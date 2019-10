Degustazioni e mercato del vino a Bassano

Condividi

Linkedin email

Si apre venerdì 25 ottobre “Vinissage“, festival giunto alla quarta edizione, quest’anno nella sala eventi di Cre-Ta, spazio polifunzionale a pochi passi da Bassano del Grappa. Ogni serata sarà dedicata alla degustazione di tipologie di vino specifiche: venerdì 25 ottobre bianchi fermi, sabato 26 ottobre rossi e domenica 27 ottobre bollicine. Ogni sera le aziende espositrici cambieranno la selezione dei vini. E’ possibile acquistare bottiglie da asporto presso gli stand.

Vera novità di quest’anno sarà la parte centrale di ciascuna serata in cui Gianpaolo Giacobbo intervisterà a turno i vignaioli sul palco. All’interno area con formaggi, salumi e semplici cicchetti, all’esterno invece un food truck davvero speciale

Ll’ingresso è libero ma le degustazioni ai vari stand, sono accessibili solo con braccialetto colorato ad un costo di 12 euro per ciascuna serata. Incluso nel prezzo anche 2 cicchetti con pane salumi e formaggi, per chi arriva entro le 22:30. Il calice da utilizzare per le degustazioni resterà in omaggio come ricordo. (t.d.b.)

(Ph. Facebook – Vinissage Bassano)