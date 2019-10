Il tour di Francesco Renga arriva in Veneto

Condividi

Linkedin email

Sarà il 19 ottobre al Teatro Toniolo di Mestre e il 26 ottobre a Bassano al Palabassano 2 Francesco Renga con “L’altra metà tour”, concerto che mixa i brani dell’ultimo lavoro ai classici dell’artista. «Porterò in scena un vero spettacolo» dice il cantante. Dopo l’intenso show all’Arena di Verona a maggio e al Teatro Antico di Taormina in giugno, Francesco Renga è ora online con il video di “Prima o poi”, nuovo singolo in radio, scritto insieme a Gazzelle e Luca Serpenti ed estratto dal suo nuovo album di inediti “L’altra metà”. Un cd che raccoglie 12 brani dal sound e dal linguaggio contemporaneo e rappresenta l’altra metà della vita, della storia, della musica di Francesco Renga: un altro capitolo, caratterizzato da nuove consapevolezze e forme, sonore e linguistiche. L’artista a Mestre il 19 ottobre e a Bassano il 26 ottobre sarà accompagnato sul palco dai musicisti Fulvio Arnoldi chitarra acustica e tastiere, Vincenzo Messina pianoforte e tastiere, Stefano Brandoni chitarre, Heggy Vezzano chitarre, Phil Mer batteria e Gabriele Cannarozzo basso. «La band – spiega Renga – è quella che mi accompagna da tanto, qualcuno proprio dall’inizio. Ciò che sarà affascinante e curioso è come in modo molto naturale i vari momenti del mio percorso artistico riescano a legarsi perfettamente in questo live». I biglietti sono disponibili sul sito di TicketOne e nei rispettivi punti vendita.