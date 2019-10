Campo Marzo, spacciatore minaccia di morte e aggredisce poliziotti

Condividi

La polizia lo ha sorpreso a spacciare in Campo Marzo a Vicenza e lui, per tutta risposta, ha dato in escandescenze aggredendo i poliziotti e tentando di investirli in bici. Il protagonista della vicenda, molto simile per certi versi a quanto successo a Vittorio Brumotti, è un 28enne nigeriano che è stato successivamente bloccato e arrestato. Processato per direttissima, è già stato scarcerato.