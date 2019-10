Si perde alla ricerca di castagne: paura per un’85enne

Condividi

Alle 16.30 circa il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è stato allertato dalla Centrale del 118, per una persona che si era persa andando a castagne sopra Castagner dela Madoneta. A.R., 85 anni, di Santa Giustina del Colle (PD), si trovava con il marito, quando si erano persi di vista e lui non era più stato in grado di ritrovarla. Una prima squadra di 3 persone si è portata sul posto e ha avviato la ricerca, mentre altri 4 soccorritori arrivavano in supporto alla perlustrazione.

Spostandosi verso il canale dell’Astego chiamando a voce, a un certo punto una squadra ha sentito i richiami della donna e l’ha individuata a circa 500 metri di distanza da dove si era allontanata. Raggiunta dai soccorritori, l’anziana e stata riportata a monte sollevata con sistemi di paranchi, fino a una strada forestale da dove in jeep è stata riaccompagnata alla Casa degli alpini di Castagner dela Madoneta. Visitata dal personale del Suem di Crespano, aveva fortunatamente riportato solo escoriazioni per essere scivolata lungo il pendio.

