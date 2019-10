Operaio travolto in bici muore dopo giorni di agonia: lascia 4 figli

Condividi

Tragico epilogo per l’incidente avvenuto venerdì pomeriggio a San Bonifacio. El Houcine Ait Sellam, operaio di 57 anni investito da un’auto, purtroppo non ce l’ha fatta ed è morto dopo 3 giorni di agonia. L’uomo, arrivato in Italia nel 1983, lascia 4 figli.