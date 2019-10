Incidente tra mezzi pesanti in A4, un morto: caos e code

Condividi

Grave incidente in A4 all’altezza di San Giorgio in Salici, direzione Milano. Nel sinistro sono rimasti coinvolti diversi mezzi pesanti, un morto e 4 feriti. Sul posto vigili del fuoco, Suem e Polstrada che sta ricostruendo la dinamica. Si registrano code di oltre 5 chilometri. Per chi viaggia verso Ovest è consigliata l’uscita a Sommacampagna o Verona Est.