E’ di tre feriti e di gravi disagi al traffico il bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina, martedì, alle 5 e 30 lungo la statale 14, nel comune di Portogruaro, Venezia.

Per cause in corso di accertamento, una Skoda si è schiantata contro un platano e poi è carambolata nella corsia opposta. Feriti tutti e tre gli occupanti del mezzo. Per le operazioni di soccorso è stato necessario chiudere l’impostante arteria. Sul posto, oltre al Suem 118, anche i carabinieri ed i vigili del fuoco.