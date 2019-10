Falsi costi e ricavi ritoccati: sequestrati 670 mila euro a conciario

Condividi

Nei giorni scorsi i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Vicenza, in relazione ad indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Vicenza., finalizzato alla confisca “per equivalente” di beni e disponibilità finanziarie intestate a una persona fisica, titolare di una ditta individuale attiva nel settore della concia, per un valore complessivo di 671.867 euro.

L’indagine

Nel novembre 2016, i finanzieri della Compagnia di Arzignano avevano concluso una verifica fiscale nei confronti di una ditta individuale, con sede operativa a Chiampo (VI), a seguito della quale era stata interessata l’Autorità Giudiziaria di Vicenza in ordine a fatti di rilevanza penale perpetrati dal suo titolare, Luca Nardi, classe 1983, di Arzignano.

Secondo la ricostruzione dei militari, l’uomo avrebbe dichiarato, per gli anni 2012, 2013 e 2014, elementi passivi inesistenti e, per l’ultimo anno citato, anche elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, con conseguente superamento delle soglie di punibilità previste dall’art. 4 del D.lgs. 74/2000. Nel corso della verifica fiscale, infatti, le Fiamme Gialle vicentine hanno potuto constatare come, per le citate annualità, il contribuente abbia inserito, nelle dichiarazioni dei redditi, costi mai contabilizzati; inoltre, nelle dichiarazioni fiscali riguardanti gli anni 2012 e 2014, sono risultati confluiti anche alcuni elementi negativi, risultanti dai registri I.V.A., facenti riferimento a fatture che l’imprenditore stesso, tuttavia, non ha mai esibito a richiesta dei Finanzieri e di cui, ad oggi, non vi è traccia. In relazione al 2014, invece, oltre all’indicazione di costi “fantasma”, la Guardia di Finanza ha appurato che l’imprenditore aveva anche “ritoccato” al ribasso i ricavi.

La condotta fraudolenta, in definitiva, ha permesso all’indagato di “abbattere” consistentemente l’utile e, conseguentemente, di ottenere un indebito risparmio d’imposta che, sulla scorta degli accertamenti eseguiti, è risultato essere pari a 671.867,42 euro, importo corrispondente alla somma delle imposte evase nel citato triennio (188.173,62 euro nel 2012, 217.813,77 nel 2013 e 265.880,03 nel 2014).

Il sequestro

Gli elementi così raccolti hanno consentito, pertanto, di ipotizzare il reato di “dichiarazione infedele” e, quindi, di proporre alla Procura della Repubblica di Vicenza il sequestro delle imposte dovute. Il riscontro è arrivato, nei giorni scorsi, mediante l’emissione di un provvedimento di sequestro. L’esecuzione è avvenuta attraverso il sequestro di saldi di conto corrente e una porzione di fabbricato di proprietà dell’indagato.