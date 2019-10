“No pfas” in marcia a Venezia: «Bonificare Miteni»

Condividi

Domenica 20 ottobre i diversi gruppi del movimento “No Pfas”, tra cui la rete di mamme da Nord a Sud che si sono mobilitate a difesa del territorio e della salute, saranno a Venezia per chiedere alla Regione di intervenire nell’area Miteni, affinché siano bonificati i terreni limitrofi e sottostanti alla ditta: «La barriera idraulica non garantisce la messa in sicurezza e non risolve alla radice la fonte della contaminazione. Dopo il fallimento dell’azienda la bonifica deve essere presa in carico dalle amministrazioni competenti senza ulteriori ritardi» dicono i rappresentanti del movimento. Il ritrovo è previsto alle 10 nel piazzale antistante la stazione ferroviaria di S. Lucia, da lì partirà il corteo che si recherà a Campo della Salute. Giovani e le famiglie saranno coinvolti invece in un’avvincente caccia al tesoro “alla bonifica” tra le calli di Venezia. Alle 13 si recheranno presso Palazzo Ferro Fini per lanciare degli aerei di carta con i loro messaggi, alle 14 raggiungeranno il resto del corteo a Campo della salute, dove avverrà la premiazione della “caccia alla bonifica”. Inoltre il 26 ottobre, in occasione della seconda edizione delle “Giornate contro i crimini ambientali” a Vicenza si svolgerà una protesta congiunta e globale contro tutti gli inquinatori da pfas: l’appuntamento alle 18 davanti alla Miteni di Trissino e all’Auditorium dei Carmini a Vicenza. Ci saranno collegamenti con i gruppi “No Pfas” del North Carolina, Messico, Olanda che parteciperanno all’iniziativa.