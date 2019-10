Meteo, la pioggia darà una tregua (ma non durerà)

Condividi

Per le prime ore di mercoledì è atteso il transito da sud-ovest di una perturbazione atlantica, preceduta da un flusso mite ed umido che porta nubi e precipitazioni anche sul Veneto; in seguito avremo in quota ancora correnti miti dai quadranti sud-occidentali, per l’insistere di una vasta area ciclonica a nord-ovest dell’Europa, che sulla nostra regione indurrà una modesta variabilità; probabile transito di un moderato fronte a fine periodo, con altre precipitazioni. Vediamo in dettaglio le previsioni Arpav per i prossimi giorni.

Mercoledì 16 ottobre nelle prime ore cielo da molto nuvoloso a nuvoloso con schiarite da sud-ovest, poi variabilità con alternanza di nubi e significativi spazi di sereno; nelle ore più fresche, non si esclude qualche parziale riduzione della visibilità in pianura e nelle valli. Probabilità di precipitazioni nelle primissime ore medio-bassa (25-50%) a nord-est, bassa (5-25%) sul resto delle zone centro-settentrionali e nulla o molto bassa (0-5%) altrove, per fenomeni sparsi anche a carattere di rovescio o locale temporale; limite delle nevicate sui 2200-2500 m; nel resto della giornata, i fenomeni diverranno generalmente assenti. Temperature minime in diminuzione, localmente anche marcata, raggiunte alla sera; le variazioni delle massime saranno distribuite in maniera irregolare.

Giovedì 17 ottobre leggera variabilità, con spazi di sereno anche significativi, alternati ad alcuni annuvolamenti; durante le ore più fresche, non si escludono parziali riduzioni della visibilità in pianura e nelle valli. Probabilità di precipitazioni nulla o molto bassa (0-5%) di occasionali pioviggini. Per le temperature minime, prevarrà un lieve calo; le variazioni delle massime saranno distribuite in maniera irregolare.

Venerdì 18 ottobre moderata variabilità, con alcune schiarite alternate ad addensamenti nuvolosi; specie alla sera sulle zone centro-settentrionali, sarà possibile qualche modesta precipitazione; le variazioni termiche rispetto a giovedì saranno distribuite in modo irregolare.

Sabato 19 ottobre cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, seppur con alcune schiarite specie a sud e in genere nelle prime ore; specie su zone prealpine e pedemontane, fasi di precipitazioni sparse o a tratti diffuse, anche a carattere di rovescio; per le temperature prevarranno un aumento delle minime e una diminuzione delle massime, salvo locali contenute controtendenze.

