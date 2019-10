«A Padova medici pagati 4 volte meno: assurdo»

Condividi

«Com’è possibile che all’interno della stessa Regione ci siano medici di un’Azienda ospedaliera che guadagnano fino a quattro volte meno di un’altra? Non c’è una sola ragione plausibile. Perché un giovane dovrebbe scegliere di operare a Padova quando a Verona lo stipendio sarebbe assai più alto?». Lo chiede in una nota Claudio Sinigaglia, consigliere del Partito Democratico, esprimendo la propria solidarietà al personale medico e tecnico-amministrativo. «La soddisfazione di lavorare in uno dei migliori ospedali d’Italia, da sola, non può essere una motivazione sufficiente. Anche perché a Padova vengono spesso trattati i casi più complessi, con rischio clinico elevato, inviati da altri ospedali. La protesta è assolutamente giustificata, per questo do pieno sostegno all’assemblea sindacale in programma oggi e condivido la provocazione di chiedere un trasferimento in massa a un’altra Ulss», aggiunge il vicepresidente della Prima commissione.

«Purtroppo è solo l’ultimo episodio di una lunga serie che vede Padova sempre penalizzata, quasi ci fosse una volontà punitiva. Penso al caso della cessione del Sant’Antonio, effettuata contro il parere del territorio prima che sia completato il polo di Padova Est e riqualificato l’ospedale di via Giustiniani. O ancora il caso-Pediatria a Camposampiero e le continue dimissioni di medici dagli ospedali dell’Alta Padovana a causa dei turni di lavoro massacranti. Zaia deve ricordarsi che è il presidente di tutto il Veneto, anche di quelle province dove la Lega è in minoranza».